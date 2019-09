Esporte Sem Messi, Barcelona goleia Valencia com gol de garoto de 16 anos Ansu Fati, de 16 anos, marcou um gol e deu passe para outro na goleada de 5 a 2 sobre o Valencia, no Camp Nou

Ainda sem poder contar com Lionel Messi, o Barcelona teve o retorno do uruguaio Luis Suárez e a boa participação do jovem Ansu Fati, de apenas 16 anos, neste sábado para golear o Valencia por 5 a 2, diante de sua torcida, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Pela mesma rodada, o líder Atlético de Madrid tropeçou fora de casa. Em Barcelona, o time da casa contou...