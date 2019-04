Esporte Sem Maxi López e Castán, Vasco tem ameaça de boicote à concentração antes de semi Presidente do clube cruzmaltino conversou com o elenco e amenizou situação, antes de confronto decisivo no Estadual

Após intervenção do presidente Alexandre Campello, os jogadores do Vasco aceitaram se concentrar para a partida contra o Bangu, neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Eles estão com salários atrasados e alguns ameaçaram, na sexta-feira (5), boicotar a concentração para o confronto. O mandatário do clube conversou com os atletas n...