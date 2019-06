Esporte Sem Mané, Senegal vence Tanzânia na estreia na Copa Africana de Nações A partida teve um gol marcado em cada tempo, com Keita Baldé abrindo o placar aos 28 minutos da etapa inicial. Já Krépin Diatta definiu o triunfo de Senegal aos 19 minutos do segundo tempo

A seleção de Senegal reforçou seu status de uma das candidatas a faturar o título da Copa Africana de Nações ao iniciar a sua campanha no torneio disputado no Egito com uma vitória sobre a Tanzânia por 2 a 0, neste domingo (23), em duelo realizado na cidade do Caio. Senegal não pôde contar com o atacante Sadio Mané, suspenso, que não pareceu fazer falta para a sele...