Esporte Sem Luciano, São Paulo pega Bragantino e tenta manter vantagem Líder do Brasileirão, o São Paulo entra em campo com sete pontos de vantagem sobre Flamengo e Atlético-MG

Luciano e Pablo ficaram fora da atividade do São Paulo mais uma vez na manhã desta terça-feira (5). Os atacantes estão sob cuidados do departamento médico do clube e não devem entrar em campo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão. Luciano se recupera de uma inflamação na per...