Esporte Sem lideranças, Tigre tenta iniciar novo ciclo No dia seguinte ao aniversário, equipe colorada espera vencer rival, fora de casa, para não voltar à zona de rebaixamento depois de 120 rodadas

Com poucos motivos para comemorar seu aniversário de 76 anos de fundação, completados ontem, o Vila Nova enfrenta hoje, às 19h15, o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, em busca de dias melhores. O Tigre espera uma vitória para afastar a crise e iniciar novo ano de sua existência de forma melhor.O Tigre escapou de entrar na zona do rebaixamento nas últimas r...