Esporte Sem Lewis Hamilton, Bottas conquista 5ª pole no ano O classificatório foi marcado por muito equilíbrio, já que a diferença de Bottas para Russel (2º) foi de apenas 26 milésimos e para Verstappen (3º) de 56 milésimos

Neste sábado (04), Valtteri Bottas conquistou a sua quinta pole position na temporada de 2020 da Fórmula 1 ao fazer o melhor tempo no classificatório do GP de Sakhir, no Barein. O finlandês anotou a marca de 53s377, com a segunda posição ficando com seu companheiro de equipe momentâneo George Russel, que registrou 53s403, seguido de Max Verstappen, que ficou em terceiro c...