Esporte Sem lesão diagnosticada, Rodrigo Caio não preocupa Flamengo para decisão O defensor se apresentou com poucas dores e já iniciou tratamento para atuar na quinta (25) contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi

Além da liderança do Brasileiro, o Flamengo teve, nesta segunda-feira (22), uma outra boa notícia: o zagueiro Rodrigo Caio, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no dia anterior com dores no tornozelo, não teve lesão diagnosticada. De acordo com a assessoria de imprensa do Flamengo, o defensor se apresentou com poucas dores e já iniciou tratamento para a...