Sem Kane, Tottenham empata sem gols com o Watford e amarga 4º jogo sem vencer

Sem o seu artilheiro Harry Kane, se recuperando de lesão, o Tottenham sofreu para acertar o pé e acabou empatando sem gols com o Watford neste sábado, no Estádio Vicarage Road, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Inglês. Há quatro jogos sem vencer e há três sem balançar as redes de seus rivais, o Tottenham parou na oitava colocação, com 31 pontos, e não conse...