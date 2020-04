Com a paralisação dos campeonatos de esportes ao redor de todo mundo por causa da pandemia do novo coronavírus, os canais de televisão especializados em esportes tem concentrado seus esforços em exibir reprises de momentos marcantes do esporte. Nesta semana, opções não faltam para os torcedores e fãs de esportes.

Em meio a várias reprises de diversas modalidades, o torcedor esmeraldino poderá rever uma partida história entre Goiás e Corinthians, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2005. A vitória do time goiano sobre a equipe paulista, campeã daquela edição, coroou a melhor campanha do Goiás na história do Campeonato Brasileiro, um 3º lugar.

Confira os destaques da programação da semana na TV:

TERÇA-FEIRA (14 DE ABRIL)

- Futebol, Brasil x Alemanha, 20/8/2016, final masculina da Rio 2016

23h, SporTV 2 (VT)

- Santos x Corinthians, 13/10/2005 - Brasileirão

23h, SporTV (compacto)

QUARTA-FEIRA (15 DE ABRIL

- Corinthians x Santos, 6/11/2005 - Brasileirão

0h, SporTV (compacto)

- Rainer Schüttler x Gustavo Kuerten, 15/3/2003, semifinal de Indian Wells - Tênis

1h, SporTV 2 (VT)

- Atlético-MG x Corinthians, 12/12/1999, final, primeiro jogo - Brasileirão

1h30, SporTV (compacto)

- GP dos Emirados Árabes Unidos, 14/11/2010, 1º título de Sebastian Vettel - Fórmula 1

2h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Atlético-MG, 19/12/1999, final, segundo jogo - Brasileirão

2h30, SporTV (compacto)

- Santos x Corinthians, 13/10/2005 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Rio de Janeiro x Osasco, 30/4/2006, final feminina - Superliga de vôlei

4h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Santos, 6/11/2005 - Brasileirão

5h, SporTV 2 (compacto)

- Corinthians x Atlético-MG, 22/12/1999, final, terceiro jogo - Brasileirão

6h, SporTV (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

6h, SporTV 2 (compacto)

- Florianópolis x Minas, 19/4/2009, final masculina - Superliga de Vôlei

6h, SporTV 3 (VT)

- Santos x Corinthians, 13/10/2005 - Brasileirão

7h, SporTV (compacto)

- Futebol, Brasil x Alemanha, 20/8/2016, final masculina da Rio 2016



8h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Santos, 6/11/2005 - Brasileirão

8h, SporTV (compacto)

- Atlético-MG x Flamengo, 8/11/2009 - Brasileirão

9h, SporTV 2 (compacto)

- Rainer Schüttler x Gustavo Kuerten, 15/3/2003, semifinal de Indian Wells - Tênis

10h, SporTV 3 (VT)

- Brasil x Tchecoslováquia, 3/6/1970 - Copa do Mundo

11h SporTV (VT)

- Santos x Corinthians, 13/10/2005 - Brasileirão

13h, SporTV 3 (compacto)

- Corinthians x Santos, 6/11/2005 - Brasileirão

14h, SporTV 3 (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

15h, SporTV 3 (compacto)

- Manchester United x Real Madrid, 23/4/2003, quartas de final - Liga dos Campeões

16h, TNT (VT)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

16h30, SporTV (compacto)

- Manchester City x Manchester United, 22/9/2013 - Campeonato Inglês

17h, ESPN (VT)

- GP da Austrália, 13/11/1994, 1º título de Michael Schumacher - Fórmula 1

17h, SporTV 2 (VT)

- Atlético-MG x Flamengo, 8/11/2009 - Brasileirão

18h, SporTV 2 (compacto)

- Dinara Safina x Serena Williams, 31/1/2009, final do Aberto da Austrália - Tênis

18h, ESPN Extra (VT)

- Brasil x Inglaterra, 7/6/1970 - Copa do Mundo

19h SporTV (VT)

- Sesi-SP x Cruzeiro, 24/4/2011, final masculina - Superliga de Vôlei

19h15, SporTV 2 (VT)

- Rafael Nadal x Roger Federer, 1º/2/2009, final do Aberto da Austrália - Tênis

19h45, ESPN Extra (VT)

- Osasco x Minas, 28/4/2004, final feminina - Superliga de vôlei

21h15, SporTV 2 (VT)

- Ginástica artística, 14/8 a 16/8/2016, finais por aparelhos - Rio 2016

23h, SporTV 2 (VT)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

23h, SporTV (compacto)

QUINTA-FEIRA (16 DE ABRIL)

- Lleyton Hewitt x Gustavo Kuerten, 17/3/2003, final de Indian Wells - Tênis

1h, SporTV 2 (VT)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

1h30, SporTV (compacto)

- GP da Austrália, 13/11/1994, 1º título de Michael Schumacher - Fórmula 1

2h, SporTV 3 (VT)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

2h30, SporTV (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

3h30, SporTV (compacto)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Sesi-SP x Cruzeiro, 24/4/2011, final masculina - Superliga de Vôlei

4h15, SporTV 3 (VT)

- Santos x Corinthians, 13/10/2005 - Brasileirão

4h30, SporTV (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

5h, SporTV 2 (compacto)

- Corinthians x Santos, 6/11/2005 - Brasileirão

5h30, SporTV (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

6h, SporTV 2 (compacto)

- Osasco x Minas, 28/4/2004, final feminina – Superliga de Vôlei

6h15, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

6h30, SporTV (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

7h30, SporTV (compacto)

- Ginástica artística, 14/8 a 16/8/2016, finais por aparelhos - Rio 2016

8h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

9h, SporTV 2 (compacto)

- Lleyton Hewitt x Gustavo Kuerten, 17/3/2003, final de Indian Wells - Tênis

10h, SporTV 3 (VT)

- Brasil x Inglaterra, 7/6/1970 - Copa do Mundo

11h, SporTV (VT)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

13h, SporTV 2 (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

14h, SporTV 3 (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

15h, SporTV 3 (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

16h30, SporTV (compacto)

- GP do Brasil, 13/3/1983, 1ª vitória de Nelson Piquet no Rio – Fórmula 1

17h, SporTV 2 (VT)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

18h, SporTV (compacto)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

18h, SporTV 3 (compacto)

- Brasil x Romênia, 10/6/1970 - Copa do Mundo

19h, SporTV (VT)

- Osasco x Rio de Janeiro, 14/4/2012, final feminina - Superliga de Vôlei

19h, SporTV 2 (VT)

- Cruzeiro x Sesi-SP, 13/4/2014, final masculina - Superliga de Vôlei

21h, SporTV 2 (VT)

- São Paulo x Figueirense, 15/7/2006 - Brasileirão

23h, SporTV (compacto)

- Ginástica artística, 14/8 a 16/8/2016, finais por aparelhos - Rio 2016

23h, SporTV 2 (VT)

SEXTA-FEIRA (17 DE ABRIL)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

0h, SporTV (compacto)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

1h30, SporTV (compacto)

- GP do Brasil, 13/3/1983, 1ª vitória de Nelson Piquet no Rio – Fórmula 1

2h, SporTV 3 (VT)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

2h30, SporTV (compacto)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

4h, SporTV (compacto)

- Osasco x Rio de Janeiro, 14/4/2012, final feminina - Superliga de Vôlei

4h, SporTV 3 (VT)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 – Brasileirão

5h, SporTV (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

5h, SporTV 2 (compacto)

- Cruzeiro x Sesi-SP, 13/4/2014, final masculina - Superliga de Vôlei

6h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Atlético-MG, 22/12/1999, final, terceiro jogo - Brasileirão

6h, SporTV 2 (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

6h, SporTV (compacto)

- São Paulo x Figueirense, 15/7/2006 - Brasileirão

7h, SporTV (compacto)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

8h, SporTV (compacto)

- Ginástica artística, 14/8 a 16/8/2016, finais por aparelhos - Rio 2016

8h, SporTV 3 (VT)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

9h, SporTV 2 (compacto)

- Brasil x Romênia, 10/6/1970 - Copa do Mundo

11h, SporTV (VT)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

13h, SporTV 3 (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

14h, SporTV 3 (compacto)

- Corinthians x Atlético-MG, 22/12/1999, final, terceiro jogo - Brasileirão

15h, SporTV 3 (compacto)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

16h30, SporTV (compacto)

- GP do Brasil, 24/3/1991, 1ª vitória de Ayrton Senna em Interlagos - Fórmula 1

17h, SporTV 2 (VT)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

18h, SporTV (compacto)

- Brasil x Peru, 14/6/1970, quartas de final – Copa do Mundo

19h, SporTV (VT)

- Minas x Florianópolis, 29/4/2006 final masculina - Superliga de Vôlei

19h15, SporTV 2 (VT)

- Rio de Janeiro x Osasco, 2/4/2005, final feminina - Superliga de Vôlei

21h15, SporTV 2 (VT)

- Santos x São Paulo, 5/11/2006 - Brasileirão

23h, SporTV (compacto)

- Atletismo, 12/8 a 21/8/2016, finais - Rio 2016

23h, SporTV 2 (compacto)

SÁBADO (18 DE ABRIL)

- São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006 - Brasileirão

0h, SporTV (compacto)

- GP do Brasil, 24/3/1991, 1ª vitória de Ayrton Senna em Interlagos - Fórmula 1

2h, SporTV 3 (VT)

- Corinthians x Internacional, 20/11/2005 - Brasileirão

2h30, SporTV (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

3h30, SporTV (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Minas x Florianópolis, 29/4/2006 final masculina - Superliga de Vôlei

4h15, SporTV 3 (VT)

- São Paulo x Figueirense, 15/7/2006 - Brasileirão

4h30, SporTV (compacto)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

5h, SporTV 2 (compacto)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

5h30, SporTV (compacto)

- Rio de Janeiro x Osasco, 2/4/2005, final feminina - Superliga de Vôlei

6h15, SporTV 3 (VT)

- Santos x São Paulo, 5/11/2006 - Brasileirão

6h30, SporTV (compacto)

- São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006 - Brasileirão

7h30, SporTV (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

8h30, SporTV (compacto)

- Brasil x Peru, 14/6/1970, quartas de final – Copa do Mundo

9h30, SporTV (VT)

- Brasil x Espanha, 18/11/2012, final da Copa do Mundo de Futsal

12h, SporTV (VT)

- Santos x Flamengo, 26/7/2009 - Brasileirão

13h, SporTV 3 (compacto)

- Brasil x Peru, 14/6/1970, quartas de final – Copa do Mundo

14h, SporTV (VT)

- Flamengo x São Paulo, 10/10/2009 - Brasileirão

14h, SporTV 3 (compacto)

- Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009 - Brasileirão

15h, SporTV 3 (compacto)

- GP da Itália, 13/9/2009, última vitória brasileira - Fórmula 1

17h, SporTV 2 (VT)

- Uruguai x Brasil, 17/6/1970, semifinal – Copa do Mundo

17h30, SporTV (VT)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

18h, SporTV 3 (compacto)

- Sesi-SP x Rio de Janeiro, 27/4/2014, final feminina - Superliga de Vôlei

19h, SporTV 2 (VT)

- Rio de Janeiro x Cruzeiro, 14/4/2013, final masculina - Superliga de Vôlei

21h, SporTV 2 (VT)

- Grêmio x Corinthians, 22/5/2011 - Brasileirão

21h30, SporTV (compacto)

- Corinthians x São Paulo, 26/6/2011 - Brasileirão

22h30, SporTV (compacto)

- São Paulo x Figueirense, 15/7/2006 - Brasileirão

23h30, SporTV (compacto)

- Vôlei de praia, 19/8/2016, Nicolai/Lupo (ITA) x Alison/Bruno (BRA), final – Rio 2016

23h50, SporTV 2 (VT)

DOMINGO (19 DE ABRIL)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

0h30, SporTV (compacto)

- Santos x São Paulo, 5/11/2006 - Brasileirão

1h30, SporTV (compacto)

- GP da Itália, 13/9/2009, última vitória brasileira - Fórmula 1

2h, SporTV 3 (VT)

- São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006 - Brasileirão

2h30, SporTV (compacto)

- Goiás x Corinthians, 4/12/2005 - Brasileirão

3h30, SporTV (compacto)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

4h, SporTV 2 (compacto)

- Grêmio x Corinthians, 22/5/2011 - Brasileirão

4h30, SporTV (compacto)

- Santos x São Paulo, 5/11/2006 - Brasileirão

5h, SporTV 2 (compacto)

- Corinthians x São Paulo, 26/6/2011 - Brasileirão

5h30, SporTV (compacto)

- São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006 - Brasileirão

6h, SporTV 2 (compacto)

- Rio de Janeiro x Cruzeiro, 14/4/2013, final masculina - Superliga de Vôlei

6h, SporTV 3 (VT)

- Brasil x Espanha, 18/11/2012, final da Copa do Mundo de Futsal

7h, SporTV 3 (VT)

- Vôlei de praia, 19/8/2016, Nicolai/Lupo (ITA) x Alison/Bruno (BRA), final - Rio 2016

8h50, SporTV 3 (VT)

- Grêmio x Corinthians, 22/5/2011 - Brasileirão

9h, SporTV 2 (compacto)

- Uruguai x Brasil, 17/6/1970, semifinal - Copa do Mundo

9h30, SporTV (VT)

- Corinthians x São Paulo, 26/6/2011 - Brasileirão

10h, SporTV 2 (compacto)

- Grêmio x São Paulo, 22/10/2006 - Brasileirão

13h, SporTV 3 (compacto)

- Santos x São Paulo, 5/11/2006 - Brasileirão

14h, SporTV 3 (compacto)

- São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006 – Brasileirão

15h, SporTV 3 (compacto)

- GP do Brasil, 22/10/2006, 1ª vitória de Felipe Massa em Interlagos - Fórmula 1

17h, SporTV 2 (VT)

- Brasil x Itália, 21/6/1970, final - Copa do Mundo

17h30, SporTV (VT)

- Grêmio x Corinthians, 22/5/2011 - Brasileirão

18h, SporTV 3 (compacto)

- Corinthians x São Paulo, 26/6/2011 - Brasileirão

19h, SporTV 3 (compacto)

- Banespa x Minas, 23/4/2005, final masculina - Superliga de Vôlei

19h, SporTV 2 (VT)

- Rio de Janeiro x Osasco, 30/4/2011, final feminina - Superliga de Vôlei

21h, SporTV 2 (VT)

- Corinthians x Atlético-MG, 20/11/2011 - Brasileirão

22h30, SporTV (compacto)

- Maratona aquática feminina, 15/8/2016 - Rio 2016

23h, SporTV 2 (compacto)

- Vela, 14/8 a 18/8, finais – Rio 2016

23h20, SporTV 2 (compacto)

- Corinthians x Palmeiras, 4/12/2011 - Brasileirão

23h30, SporTV (compacto)