Esporte Sem jogos há três meses, Atlético-GO cobra competições Dragão não passava tanto tempo sem jogar desde a temporada de 2006

O Atlético completou, no domingo (14), três meses sem disputar nenhum jogo, amistoso ou oficial. Desde então, assim como ocorre em boa parte do mundo, o clube convive com a paralisação e à espera de definição quanto ao retorno do futebol. Antes desse intervalo, a última vez que o clube ficou tanto sem jogar foi na temporada de 2006, quando estava em processo de reorganizaçã...