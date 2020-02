Esporte Sem Jara e Daniel Bessa, Goiás divulga relacionados para clássico contra o Vila Meia chileno fica de fora por conta do regulamento, que permite apenas três estrangeiros relacionados por jogo. Já ítalo-brasileiro é poupado visando a Copa do Brasil

O Goiás terá mudanças para o clássico contra o Vila Nova, pela 8ª rodada do Goianão 2020. Sandro e Mike devem pintar na formação titular, que também deve ter os estreantes Rafael Vaz e Quevedo. Por outro lado, Inácio Jara, Daniel Bessa e Victor Andrade não foram relacionados. Apesar de aguardada, a estreia do meia chileno Ignácio Jara ainda não acontecerá no dom...