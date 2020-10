Esporte Sem Hernanes, São Paulo enfrenta o Coritiba no Couto Pereira Meia sofre um estiramento muscular durante a derrota para o River Plate, na Libertadores. Com ausência do 'Profeta', meio-campo do tricolor terá Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes

Na luta para se manter no G4, o São Paulo visita neste domingo (4), às 16h, o Coritiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor não poderá contar com o meia Hernanes, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita no jogo da última quarta, contra o River Plate, pela Libertadores. Na ocasião, o clube perdeu por 2 a 1 para o time argentino e foi el...