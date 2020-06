Esporte Sem garantias do governo, Brasil retira candidatura ao Mundial Feminino de 2023 CBF afirma entender a cautela do governo federal e de outros parceiros, que evitaram formalizar compromissos de longo prazo em função dos graves efeitos econômicos da crise do coronavírus

A CBF anunciou nesta segunda-feira (8) a retirada da candidatura do Brasil para sediar a próxima edição do Mundial Feminino, agendada para 2023. Em nota oficial, a entidade explicou não ter recebido as garantias do governo federal, uma das exigências da Fifa. "Análise da Fifa sobre a documentação da candidatura brasileira considerou que não foram apresentadas as gar...