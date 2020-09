Esporte Sem futebol até 2023, campo do Pacaembu terá arena de eSports Em 2020, o Pacaembu recebeu apenas três partidas. No aniversário da capital paulista (25 de janeiro), o estádio se despediu da administração pública com o clássico Grêmio x Internacional, pela final da Copa São Paulo

Como parte do projeto de privatização do Complexo do Pacaembu, a concessionária vencedora da licitação, a Allegra, prometeu uma arena para eventos de eSports com investimento de R$ 95 milhões e capacidade para receber 2.000 pessoas. Segundo a empresa, trata-se de uma parceria com o BBL, um grupo de entretenimento com foco em jogos virtuais. A promessa é de que já...