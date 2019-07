Esporte Sem folga após derrota uruguaia, Arrascaeta tem 1º treino com Jorge Jesus no Fla Novo treinador trabalha com a equipe carioca desde o dia 20 de junho

Apenas dois dias depois da eliminação do Uruguai nas quartas de final da Copa América, o meia Arrascaeta não teve folga e se reapresentou nesta segunda-feira ao Flamengo, que se prepara para a retomada das competições após a disputa do torneio continental. Junto com o restante do elenco no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, o jogador teve o primeiro c...