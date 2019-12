Esporte Sem festa, jogadores do Flamengo desembarcam no Rio de Janeiro e entram em férias Algumas horas antes, os jogadores do Liverpool desembarcaram na Inglaterra em um ambiente muito parecido: poucos torcedores esperavam pelos campeões do mundo

Os vice-campeões do mundo estão de volta ao Rio de Janeiro. Um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Liverpool, na final do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, a delegação do Flamengo desembarcou por volta das 20h40 deste domingo sob forte chuva e com poucos torcedores a esperá-los no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. No entanto, quem enfrentou o mau tempo...