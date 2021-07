Esporte Sem Fernando Miguel, Atlético-GO terá novo goleiro na partida com América-MG Maurício Kozlinski deve ser o escolhido para substituir o titular

Pela primeira vez na Série A 2021, o Atlético-GO terá um novo goleiro no jogo deste domingo (1º), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão recebe o América-MG desfalcado do capitão e um dos destaques do time, Fernando Miguel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Maurício Kozlinski e Leonardo são os reservas imediatos, mas a tendência é que Kozlinski, mais e...