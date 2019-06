Esporte Sem Farfán, Peru realiza 1º treino após goleada para o Brasil e aguarda rival No Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o técnico argentino Ricardo Gareca trabalhou mais com os jogadores reservas, já que os titulares apenas correram em volta do gramado e fizeram uma atividade física mais leve

Depois de sofrer a goleada por 5 a 0 para o Brasil no sábado (22) e ficar na torcida no domingo (23) por uma derrota do Paraguai, que aconteceu em Salvador para a Colômbia, para obter a classificação às quartas de final da Copa América como um dos melhores terceiros colocados, a seleção do Peru realizou na manhã desta segunda-feira (24) o seu primeiro treinamento já v...