Esporte Sem esquecer as origens, Gabriel Jesus exalta Guardiola: 'Muito intenso' Jogador retornou para Manchester, onde faz treinamentos em sua casa, após comemorar o aniversário e passar mais de um mês ao lado da família

Gabriel Jesus tem apenas 23 anos, mas já viveu altos e baixos na carreira. O precoce estrelato no Palmeiras, a chegada ao Manchester City e a decepcionante atuação na seleção brasileira durante a Copa do Mundo na Rússia fizeram o garoto do Jardim Peri, zona norte de São Paulo, amadurecer. Hoje, ele é um jogador com presença constante no clube inglês e na seleção, sem e...