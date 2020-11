Esporte Sem espaço, volante negocia saída do Vila Nova Titular no time colorado no início da Série C, Derli deixou de ser utilizado por Bolívar, atuou no Aspirantes, mas deve deixar o Tigre

O volante Derli negocia saída do Vila Nova e sua rescisão deve ser anunciada pela equipe colorada nos próximos dias. O jogador de 31 anos perdeu espaço no time comandado por Bolívar, após o início da Série C. Ele foi contratado durante a paralisação do futebol, causada pela pandemia da Covid-19, após se destacar no Jaraguá, sensação do Campeonato Goiano. Outro fator que ...