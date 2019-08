Esporte Sem espaço, volante está de saída do Atlético Contratado junto ao Goiânia, após o Estadual, Diego Fumaça não teve muitas oportunidades no Dragão

Sem espaço no elenco, o volante Diego Fumaça, de 24 anos, está acertando a saída do Atlético. Considerado um dos destaques na boa campanha do Goiânia no Campeonato Goiano - o Galo chegou à semifinal -, Fumaça se transferiu para o Dragão, entrou no segundo tempo do empate com o Vitória (1 a 1), no dia 26 de maio, e não mais conseguiu jogar. Participou de jog...