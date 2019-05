Esporte Sem espaço no Santos, Copete volta aos planos do Goiás Diretoria esmeraldina retomou conversas com o clube paulista pelo jogador colombiano

O Goiás ainda sonha com o atacante Copete, do Santos. Desde o fim do ano passado, o time esmeraldino tenta a contratação do jogador e chegou a ficar perto de fechar negócio, mas com a chegada de Jorge Sampaoli, o acerto ficou distante, já que o treinador não aceitou liberar o atleta de imediato. Sem espaço no Santos e no banco de reservas, o Goiás voltou a conver...