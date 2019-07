Esporte Sem espaço no Goiás, Madison será emprestado para o futebol eslovaco Jean Carlos, jogador que estava na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro, foi contratado para substituir espaço deixado por prata da casa

A pedido do jogador, o Goiás emprestará o volante Madison para o FK Senica, da Eslováquia. Para o seu lugar, a diretoria esmeraldina já se movimentou e contratou Jean Carlos, que estava no Manaus, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Madison foi revelado pelo Goiás e subiu para o profissional ano passado, realizando 21 jogos pelo time principal e marcan...