Após empate de 0 a 0 com o Botafogo-PB, sábado (12), o Vila Nova continua sem vencer fora de casa na Série C do Brasileiro. O time colorado empatou em João Pessoa-PB, chegou a 9 pontos, voltou a mostrar bom desempenho defensivo - é o terceiro jogo seguido que não sofre gols -, mas o ataque não funcionou novamente. A equipe goiana se prepara para duas partidas em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na mesma semana.

A primeira será num dia inusitado ao Tigrão - na próxima segunda-feira (21), às 20 horas. Depois, no sábado (26), às 19 horas, o alvirrubro receberá o Treze-PB, no OBA. No fechamento do 1º turno do Grupo A, novamente outra partida numa segunda-feira (5), o adversário será o Jacuipense-BA, em Salvador, no Estádio Pituaçu.

O técnico do Vila Nova, Bolívar, se mantém fiel ao pensamento de que a equipe vem mantendo um padrão de jogo e valorizou o ponto conquistado fora. Novamente, o goleiro Fabrício foi um dos destaques do time em João Pessoa. “O Vila tem atuado com a mesma intensidade, dentro e fora de casa. E um placar elástico não te dá mais pontos do que a vitória de 1 a 0. Se não tivéssemos criando as situações (chances de gol) dentro das partidas, estaria preocupado. Mas a equipe vem criando, vem trabalhando, vem tendo o domínio. Infelizmente, a bola não está entrando”, lamentou.

Segundo Bolívar, o importante é manter o equilíbrio dentro da competição. Na projeção matemática, o time poderia vencer os dois jogos para chegar a 15 pontos.