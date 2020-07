Esporte Sem Dudu, Palmeiras testa protagonismo de Willian na reta final do Paulista Pesam a favor de Willian a sua própria trajetória no clube. O atacante é um dos atletas mais antigos do elenco. Contratado em 2017, é o maior artilheiro do atual grupo, com 46 gols

O Palmeiras voltou à disputa do Campeonato Paulista com uma indefinição em relação ao jogador que irá assumir o protagonismo do time depois da saída de Dudu, que acertou com o Al-Duhail, do Qatar. Diante da situação, o atacante Willian passou a dar mostras de ser um forte candidato ao posto. A busca do técnico Vanderlei Luxemburgo teve seu primeiro capítulo na últ...