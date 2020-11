Esporte Sem Douglas Baggio, Goiás deve ter Shaylon contra Fortaleza Douglas Baggio saiu de campo lesionado contra o Palmeiras e já iniciou fisioterapia. Shaylon surge como opção no time titular

O atacante Douglas Baggio deixou o campo de jogo contra o Palmeiras reclamando de dores na perna direita. Uma lesão muscular parcial foi constatada na coxa do atleta e ele será desfalque contra o Fortaleza. Com isso, o técnico Augusto César vai fazer uma alteração para o jogo no Ceará. Com essa baixa provocada por lesão, o Goiás deve ter o meia Shaylon como titula...