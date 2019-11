Esporte Sem dificuldades Brasil derrota Itália, em Goiânia, e enfrentará França na semifinal Com gols aos 5 e 39 minutos do 1º tempo, seleção passa sem dificuldades pelos italianos. Próxima fase será quinta-feira (14), às 20h, no estádio Bezerrão

A seleção brasileira sub-17 derrotou a italiana, nesta segunda-feira (11), no estádio Olímpico, por 2 a 0, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo sub-17. O Brasil enfrentará a França, na quinta-feira (14), às 20h, no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Os gols da partida foram marcados por Patryck, aos 5 minutos, e Peglow, aos 39, do 1º tempo. O gol pr...