Esporte Sem Diego Alves, Flamengo encara Fluminense no Maracanã Havia uma mínima esperança de que o camisa 1 atuasse diante do Tricolor, mas não houve tempo hábil para que ele ficasse à disposição de Rogério Ceni

Em tratamento de uma lesão no músculo da coxa, o goleiro Diego Alves voltou a ficar fora de um treino do Flamengo e está fora do clássico desta quarta-feira (6), às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Havia uma mínima esperança de que o camisa 1 atuasse diante do Tricolor, mas não houve tempo hábil para que ele ficass...