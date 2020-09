Esporte Sem desfalques, Bolívar deve repetir escalação do Vila Nova Contra Botafogo-PB, técnico colorado pretende utilizar a mesma formação que venceu o Santa Cruz

O Vila Nova tem praticamente todo o elenco à disposição para o jogo de sábado (12), diante do Botafogo-PB, em João Pessoa, pela Série C do Brasileiro. Na quarta-feira (9), foram testadas 24 pessoas - 23 jogadores e o técnico Bolívar -, mas os resultados foram negativos à Covid-19. Só um atleta, na testagem da semana passada, está positivo e afastado do elenco, em isolamento s...