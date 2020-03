Esporte Sem definir time, técnico quer Atlético-GO competitivo no clássico Eduardo Souza deve poupar titulares de olho no jogo contra o São José-RS pela Copa do Brasil

Auxiliar técnico do Atlético, Eduardo Souza continua à frente do time. Pelo menos no clássico desse domingo (8), quando o Dragão volta a disputar o clássico com o Goiânia, às 16 horas, no Estádio Olímpico. Por várias vezes, o treinador repetiu a frase "será um jogo difícil", disse que não há cadeira cativa na equipe e que, no clássico, pretende colocar em c...