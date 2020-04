Esporte Sem definições, Vila Nova prorroga apresentação de jogadores Retorno estava previsto para o dia 20. Por conta da paralisação, apresentação foi marcada para dia 27, mas pode ser prorrogado. Clube ainda não definiu se os dias serão contados como férias

O Vila Nova decidiu prorrogar a reapresentação dos jogadores. Sem definições sobre a retomada do Campeonato Goiano, os atletas, que voltariam de férias no dia 20, foram informados do adiamento, por mais uma semana, do retorno às atividades. O presidente do clube Hugo Jorge Bravo informou, por assessoria, que esses dias a mais podem não ser computados como férias. A ideia ...