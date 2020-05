Esporte Sem data definida para voltar, Atlético-GO reúne elenco e prepara retorno Jogadores rubro-negros já estão em Goiânia e direção diz que analisa protocolo da CBF com médicos do clube para repassar orientações para os atletas

O Atlético-GO está preparando o retorno aos treinos, com data indefinida. O elenco foi liberado no dia 18 de março, quando houve a paralisação dos jogos e suspensão dos torneios estaduais e nacionais. Desde então, houve o chamado "home office", de jogadores treinando nas suas residências com cartilha elaborada pelos preparadores físicos e comissão técnica e período d...