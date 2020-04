Esporte Sem data definida, Atlético-GO está pronto para voltar aos treinos Dirigente rubro-negro, no entanto, diz que não sabe se o Campeonato Goiano 2020 será retomado. Federação sinaliza que não é possível voltar a partir do dia 17 de maio

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, adiou a reapresentação do elenco para a próxima semana - a primeira de maio, mas sem uma data definida. Porém, após a reunião da qual ele e o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Jovair Arantes, participaram na tarde e noite desta terça-feira (28), entre representantes da CBF e da Comissão Nacional de Clubes (CN...