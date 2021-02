Esporte Sem Cuesta, Internacional terá dupla de zaga inédita contra o Flamengo Zé Gabriel, que volante de origem, é o provável substituto do zagueiro argentino (suspenso)

O Internacional não terá o zagueiro Víctor Cuesta, suspenso, no jogo contra o Flamengo no próximo domingo (21), que pode valer o título do Campeonato Brasileiro. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo ao cometer pênalti sobre Cano na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco no domingo (15). Aos 32 anos, ele esteve presente em 34 dos 36 jogos do Inter até agora no Brasileiro —...