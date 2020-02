Esporte Sem Cristiano Ronaldo, Juventus vence Brescia em casa e pressiona Inter de Milão Para se manter na ponta, o time de Turim precisa que a Inter de Milão, que tem 54 e melhor saldo de gols, não vença a Lazio, terceira colocada, neste domingo

Há vida sem Cristiano Ronaldo na Juventus. Mesmo com a ausência do craque português, poupado, o time de Turim não teve dificuldades para vencer o Brescia por 2 a 0 em casa, neste domingo, se reabilitar no Campeonato Italiano e jogar a pressão para a Inter de Milão. Com o triunfo neste domingo, a Juventus se recuperou da última derrota para o Verona e chegou aos ...