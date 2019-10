Esporte Sem Cristiano Ronaldo, Juventus perde muitos gols e só empata com o Lecce fora O time de Turim, que permanece como o único invicto no torneio, tem 23 pontos. O Lecce é o 16ª colocado, com oito pontos somados

Sem Cristiano Ronaldo, preservado em razão da sequência de jogos, a Juventus desperdiçou um caminhão de chances de gol, só empatou com o Lecce em 1 a 1 fora de casa, neste sábado, e pode perder a liderança do Campeonato Italiano para a Inter de Milão. O time de Turim, que permanece como o único invicto no torneio, tem 23 pontos e deixará a ponta da tabela caso a Inte...