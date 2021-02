Esporte Sem confirmação de técnico da Aparecidense, Édipo deve ser substituto de Alex Henrique Édipo atuou em algumas partidas da Série D e do Goianão 2020. Marcou três gol na competição nacional e um no Estadual

O técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho, não confirmou o substituto do artilheiro Alex Henrique, suspenso, na semifinal do Goianão 2020, nesta quarta-feira (17), diante do Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 16h10. A tendência é que seja o atacante Édipo, de 27 anos e 1,83, o escolhido. Édipo atuou em algumas partidas da Série D e do Goianão 2020, nas qu...