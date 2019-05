Esporte Sem Claudio Bravo, Rueda convoca seleção do Chile para buscar tri da Copa América

Campeã das últimas duas edições da Copa América - em 2015, em casa, e no ano seguinte, nos Estados Unidos, no torneio em comemoração ao centenário da Conmebol -, a seleção do Chile foi convocada para buscar o tri da competição no Brasil. O técnico colombiano Reinaldo Rueda chamou 23 jogadores, entre eles o atacante Alexis Sánchez, do Manchester United, mas deixou de f...