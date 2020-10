Esporte Sem chances com ex-técnico, atacante do Goiás diz que Larghi é passado Victor Andrade não teve chances com ex-treinador, fez gol contra o Santos e será titular diante do Fluminense nesta quarta-feira (7)

Autor de dois gols, sendo um deles anulado pela arbitragem, na derrota do Goiás para o Santos, por 3 a 2, na reestreia do técnico Enderson Moreira, o atacante Victor Andrade será titular diante do Fluminense nesta quarta-feira (7), na Serrinha. O jogador vai ocupar a vaga deixada pelo argentino Keko, que saiu de campo machucado. Um dos principais nomes do ataque...