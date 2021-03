Esporte Sem chance de classificação, Rensga bate o líder e cumprirá tabela Goianos teriam que ter tido 100% de aproveitamento nos quatro jogos finais, mas além da vitória sobre o Flamengo, os Cowboys jogaram e perderam para a RED Canids

Após os jogos da semana 8, a Rensga cumprirá tabela no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Os Cowboys precisavam de ter 100% de aproveitamento nas quatro partidas finais, mas foi derrotada pela RED Canids no sábado (6) e venceu o Flamengo no domingo (8). Os resultados deixaram o time goiano com retrospecto de quatro vitórias e 12 derrotas, sem chance ...