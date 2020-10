Esporte Sem casos de Covid-19, Vila Nova terá força máximo contra o Remo Time colorado não registra casos da doença desde o dia 4 de setembro

O Vila Nova terá força máxima para o duelo deste domingo (1º), contra o Remo, no OBA, pela 13ª rodada da Série C. Os resultados da bateria de exames, feita nesta semana, para Covid-19 foram divulgados neste sábado (31) e nenhum teste teve resultado positivo. Dessa forma, o técnico Bolívar poderá repetir a escalação no time colorado. Vice-líder do Grupo A com 23 pontos, ...