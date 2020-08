Esporte Sem casos ativos de Covid-19, Vila Nova se prepara para duas testagens Desde a retomada das atividades, Tigre passou por duas baterias de testes para coronavírus e alguns foram feitos isoladamente

Na manhã desta quarta-feira (5), a partir das 7 horas, o elenco do Vila Nova passará por dois testes para Covid-19 antes da viagem para Manaus-AM, onde estreia na Série C do Brasileiro no sábado (8), diante do Manaus. A testagem faz parte do protocolo da CBF, obrigatória para competições nacionais. Os atletas vilanovenses serão testados pela sorologia e pelo teste de ...