Esporte Sem camisa 9, Vila Nova divulga nova numeração do elenco No retorno do futebol, jogadores colorados seguirão com numeração fixa. Nas últimas temporadas, Tigre havia optado pela tradicional escalação de 1 a 11

O Vila Nova atualizou a numeração das camisas dos jogadores colorados. Assim como no início da temporada, os números dos atletas serão fixos e escolhidos por eles. A curiosidade é que o número 9 ainda não possui dono, a direção do Tigre espera anunciar dois centroavantes antes do início da Série C e um deles deve utilizar a emblemática numeração. O meia Alan Mine...