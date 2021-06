Esporte Sem brilho, Argentina bate o Uruguai e vence a primeira na Copa América Com quatro pontos, a Argentina lidera o grupo A empatado com Chile em todos os critérios. O Uruguai, com zero pontos, é penúltimo

Ainda sem uma atuação de encher os olhos, a Argentina conquistou sua primeira vitória na Copa América. Nesta sexta-feira (18), no Mané Garrincha, o time de Messi e companhia fez 1 a 0 no Uruguai, gol de Guido Rodríguez em cobrança de escanteio. Com quatro pontos, a Argentina lidera o grupo A empatado com Chile em todos os critérios. O Uruguai, com zero pontos, é penú...