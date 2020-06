Esporte Sem Brasil, Fórmula E anuncia calendário da próxima temporada com 14 etapas Com aprovação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a sétima temporada do campeonato de carros elétricos terá início em 16 de janeiro, no Chile

A direção da Fórmula E divulgou nesta sexta-feira o calendário da próxima temporada. O campeonato 2020-2021 terá 14 etapas, com início em Santiago e fim em Londres, e novamente sem a presença do Brasil. Há ainda uma data sem local definido na competição, que será toda realizada em 2021. Com aprovação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a sétima te...