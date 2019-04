Esporte Sem Boselli, Corinthians faz treino fechado e Carille esboça time titular Atacante argentino foi única baixa do treino deste sábado (6)

O elenco do Corinthians treinou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, em seu penúltimo trabalho de preparação para o clássico com o Santos, na segunda-feira (8), às 20 horas, no Pacaembu, pelo confronto de volta das semifinais do Campeonato Paulista. O trabalho não contou com a presença do atacante Mauro Boselli, que na sexta-feira havia sido liberado para viajar à...