Esporte Sem atacante, elenco do Atlético-GO faz segundo trabalho com bola Antes da estreia no Goianão, que será no dia 23, em Anápolis, a intenção da comissão técnica é fazer pelo menos um jogo-treino

Com 22 atletas - 18 jogadores de linha, três goleiros e o atacante Zé Roberto, anunciado nesta segunda-feira (6) como 10ª contratação do Atlético ainda na fase de testes físicos -, o elenco atleticano entrou na etapa de treinos com bola no CT do clube. Com isso, o técnico interino Eduardo Souza começa a dar forma ao time que estreará no Campeonato Goiano, dia 23, em A...