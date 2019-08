Esporte Sem Alisson, Liverpool pode ficar sem goleiro reserva após 'carrinho' de torcedor

O Liverpool pode ter um desfalque inusitado para a partida contra o Southampton, neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O treinador alemão Jurgen Klopp anunciou nesta sexta-feira que o goleiro espanhol Adrián, que substitui o brasileiro Alisson, será avaliado momentos antes do jogo por conta de uma contusão no tornozelo. O inusitado é q...