Esporte Sem Alemanha e com duas novidades, Fórmula 1 divulga calendário recorde para 2020 Veja qual a data do GP do Brasil

O primeiro dia de atividades na Fórmula 1 após as "férias de verão" na Europa foi marcado nesta quinta-feira (29) pelo anúncio do calendário de 2020 da maior categoria de automobilismo do mundo. Com a confirmação dada no dia anterior da renovação de contrato com o GP da Espanha e as inclusões de Vietnã e Holanda, a F-1 terá um recorde de 22 corridas. Só a Alemanha ficará d...