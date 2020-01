Esporte Sem acordo entre Goiás e Flamengo, Michael se apresenta para início de pré-temporada Após reuniões nesta quarta-feira (8), sem desfecho para a negociação, atacante vai iniciar pré-temporada no alviverde em 2020

A quarta-feira (8) terminou sem acordo entre Goiás e Flamengo por Michael. O atacante de 23 anos é aguardado nesta quinta-feira (9) no centro de treinamento do Goiás para dar início aos treinamentos de pré-temporada. O jogador é alvo do Flamengo, que se reuniu com dirigentes esmeraldinos nesta quarta-feira (8). No entanto, não houve acordo para a transferência do jo...